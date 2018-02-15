Beşiktaş Konya'ya konuk oluyor

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 21. haftasında Karabükspor'u evinde 5-0 yenen ve Başakşehir'in Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla zirveyle puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, yeşil-beyazlı rakibini yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmeye çalışacak.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda karşılaşmayı konuk Beşiktaş'ın taraftarı statta izleyemeyecek.

ZORLU SERİNİN BAŞLANGICI

Beşiktaş, deplasmandaki Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla zorlu bir maç takviminin içine girecek. Siyah-beyazlı ekip, bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 20 Şubat Salı günü Bayern Münih ile Almanya'da karşılaşacak.

Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat'ta Fenerbahçe derbisine çıkacak Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibini 1 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bir kez daha konuk edecek. Beşiktaş, bu zorlu seride son olarak 5 Mart'taki lig mücadelesinde Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

KARTAL DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Süper Lig'de rakip sahalarda şu ana dek 11 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, dörder galibiyet ve beraberlikle 16 puan topladı.

Beşiktaş, dış sahadaki 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Evinden uzakta 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde 14 gol gördü. Bu arada siyah-beyazlı takım, son 5 deplasman maçında sadece bir kez kazanabildi. Bu periyotta tek galibiyeti Antalya'da elde eden Beşiktaş, 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı, bir mücadeleyi de yitirdi.

DERBİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte daha önce üçer sarı kart gören Anderson Talisca ve Pepe'ye, son Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Oğuzhan Özyakup ile Adriano Correia da eklendi. Bu dört oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek