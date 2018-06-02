Beşiktaş, Kosta Rikalı Ruiz'i alıyor

Beşiktaş transferde arayışlarını aralıksız olarak sürdürürken yönetimin Bryan Ruiz'i listenin ilk sırasına aldı.

Siyah- Beyazlı yönetim takımdan ayrılan Brezilyalı futbolcu Talisca'nın boşluğunu doldurmaya çalışırken Portekiz basını Beşiktaş'ın ilk hedefinin Kosta Rikalı orta saha oyuncusu olduğunu okurlarıyla paylaştı. Ruiz, 10 numara pozisyonunun yanı sıra orta sahanın solunda ve ortasında da oynuyor.

BİRÇOK KULÜP PEŞİNDE

32 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş dışında ABD ve Meksika'dan teklifler olduğu öğrenilirken Kosta Rika'lı yıldızın Beşiktaş'ı ilk tercih olarak gördüğü ifade edildi. Bryan Ruiz geçtiğimiz sezon 2 gol 2 asistle oynadı.

SON 2 SEZONDUR HEP GÜNDEMDEYDİ

Beşiktaş Yönetimi, son 2 sezonda da Bryan Ruiz'i gündemine almış ancak bu transfer bir türlü gerçekleşmemişti. Bu oyuncunun Portekiz kulübü Sporting Lizbon'la sözleşmesi bittiği için yönetim transfer halinde bonservis bedeli ödemeyecek.