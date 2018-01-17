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Beşiktaş kupada çeyrek finale yükseldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu ancak skor avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş kupada çeyrek finale yükseldi
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında Osmanlıspor'a konuk oldu.

İlk mücadeleyi Beşiktaş 4-1 kazanmıştı.

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Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarının sonlarına doğru karşılaşma tempo kazandı.

Beşiktaş 83'de Mustafa'yla öne geçti. Bu gole Osmanlıspor, Çikalleshi'nin golleriyle cevap verdi ve mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Ancak ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, skor avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı

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