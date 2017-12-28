Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u farklı yendi

Beşiktaş, 2017 yılını Osmanlıspor galibiyetiyle kapattı. Rakibini 4-1 yenen siyah-beyazlı ekip rövanş öncesi çeyrek final için avantajı yakaladı.

BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI

Beşiktaş'ın ilk golü 15. dakikada geldi. Negredo'nun ceza sahasına yaptığı ortada Avdija Vrsajevic ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 35. dakikada Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Negredo'nun golü ise ilk yarının skorunu belirledi.

Mücadelenin 50. dakikasında Beşiktaş'ın golü bu kez Cenk Tosun'dan geldi. Siyah-beyazlı ekip bu golle farkı 3'e çıkarırken, Osmanlıspor'un tek sayısını 72. dakikada Doukara kaydetti.

Maçın sonucunu belirleyen gol karşılaşmann uzatma bölümünde Quaresma'dan geldi. Siyah-beyazlı ekip maçtan 4-1 galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 17 Aralık'ta oynanan maçta Osmanlıspor'u 5-1'lik skorla yenmişti. Siyah-beyazlılar böylece rakibine son 2 maçta 9 gol atmış oldu.