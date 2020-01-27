Beşiktaş, kural hatası başvurusu yapacak

Süper Lig'in 19. haftasında Beşikaş, İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu.

Yeni stadın açılışında siyah-beyazlı ekiple karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı takım, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TOPU BEŞİKTAŞ YERİNE GÖZTEPE'YE VERDİ

Ancak Beşiktaş yönetimi, mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurma kararı aldı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Göztepe'nin attığı ikinci gol öncesinde Tyler Boyd, bir sakatlık yaşadı. ABD'li oyuncunun yerde kalması sonrası oyunu durduran Hüseyin Göçek maçı yeniden başlatırken, topu orta sahada sarı-kırmızılılara verdi. Göztepe bu atakta önce faul kazandı, sonra da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Fakat bazı hakem hocalarına göre; Hüseyin Göçek, bu pozisyonda eski kuralı uyguladı ve hata yaptı.

Yeni kurallar gereği Boyd'un sakatlandığı anda topa son vuran isim Douglas olduğu için Beşiktaş maça, oyuncunun sakatlık yaşadığı yerden başlamalıydı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Siyah-beyazlı ekip, Hüseyin Göçek'in topu hem yanlış takıma verdiğini hem de oyunu yanlış yerden başlattığını belirterek, kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Bu pozisyonda Beşiktaş'ın gol yemesi de oyunun sonucuna direkt etki eden bir hata olarak değerlendiriliyor.