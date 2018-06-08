Beşiktaş, Lang'ı Dünya Kupası öncesi istiyor

Beşiktaş, sağ bek transferinde somut adımları atmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in İsviçreli oyuncu Michael Lang için olumlu rapor vermesinin ardından temaslar yoğunlaştı.

ŞENOL GÜNEŞ OLUMLU RAPOR VERDİ

Siyah-beyazlı yönetim, listesinin ilk sırasında yer alan Michael Lang'ın menajeri ve kulubü Basel ile bir kez daha görüştü. 27 yaşındaki oyuncu kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye sıcak bakarken, Basel ile bonservis bedeli pazarlığı sürüyor.

Siyah-beyazlı futbol komitesi, İsviçre ile Dünya Kupası'dan mücadele edecek Lang'ın transferini turnuva başlamadan tamamlamayı planlıyor. Milli Takımda göstereceği performans ile maliyetinin artmasını göz önünde bulunduran yönetim, 1 hafta içinde 27 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlamaya çalışacak. Geçen sezon Basel ile 44 maça çıkan Lang, takımına 10 gol-1 asistlik katkı sağlamıştı.