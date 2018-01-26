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Beşiktaş, Larin krizini çözdü

Beşiktaş Cyle Larin konusunda Orlando City ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar, Kanadalı futbolcu için MLS ekibine 1.8 milyon Euro bonservis ödeyecek.

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Siyah beyazlılar, Kanadalı oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli isteyen Orlando City ile 1.8 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ ORLANDO CİTY'YLE ANLAŞTI

Beşiktaş 2 hafta önce İstanbul’a getirdiği 22 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli olmadan transfer etmeyi planlıyordu. Ancak MLS ekibi, Larin’in sözleşmesini tek taraflı olarak 1 yıl uzattı.

Bu gelişme üzerine konunun FIFA’ya taşıması gündeme geldi. Siyah beyazlılar transferi FIFA’ya taşınmadan tamamlamak için Orlando City ile anlaşmaya vardı.

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