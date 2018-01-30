Beşiktaş, Larin'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, bedelsiz olarak transfer ettiği ancak daha sonra kulübüyle kontratı olduğu ortaya çıkan Larin için Orlando City'yle transfer görüşmelerine başladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekip Amerika Ligi ekiplerinden Orlando City'ye Kanadalı futbolcu için bonservis ödeyecek.

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcu Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."