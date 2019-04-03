Beşiktaş Larin'i verip Muriç'i alacak

Çaykur Rizespor'da gösterdiği performansla İstanbul ekiplerinin dikkatini çeken Vedat Muriç için ilk teklifi Beşiktaş yapacak.

BEŞİKTAŞ, LARİN'İ ÖNERECEK

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, pazartesi günü oynayacakları Çaykur Rizespor maçının ardından Karadeniz ekibiyle transfer görüşmesi yapacak.

Gelecek sezon için Burak Yılmaz'a alternatif golcü arayan siyah-beyazlılar, Kosovalı Muriç için yeşil-mavili takıma teklifini sunacak.

24 yaşındaki başarılı futbolcu için Kanadalı Larin'i vermeyi düşünen yönetim, Rizespor'un istediği bonservisi de vermeyi kabul edecek.

Şenol Güneş'in geleceğe yatırım olarak aldığı Larin, Beşiktaş'ta tutunamadı ve yeni bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da takibinde olan Muriç'in Beşiktaş'a gelmek istediği ifade ediliyor.

Bu sezon attığı 11 golle Çaykur Rizespor'un başarısında başrol oynayan Vedat Muriç'in kulübüyle 1 yıl daha anlaşması var.