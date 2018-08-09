Beşiktaş-LASK Linz maçının muhtemel 11'leri

B36 Torshavn'ı eleyerek bir üst tura yükselen Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımıyla karşı karşıya gelecek.
HANGİ KANALDA?
Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak.
Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma D-Smart'tan yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Tolga
Gökhan
Pepe
Roco
Caner
Lens
Tolgay
Medel
Adriano
Babel
Larin
LASK Linz
Schlager
Wostry
Ullmann
Ramsebner
Michorl
Trauner
Holland
Ranftl
Goignger
Frieser
Outabanjo