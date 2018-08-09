Beşiktaş-LASK Linz maçının muhtemel 11'leri

1 Çağlar'ın Altınordu'ya kazandırdığı para Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 25 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oldu. Bu transferle birlikte Altınordu'nun kasasına 50 milyon TL girecek.

2 Galatasaray'da kadro değişiyor Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim kadroda değişikliğe gidecek. Yeni transfer Onyekuru 11'de olacak.

3 Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu, yarın başlayacak olan Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

4 Valbuena'ya ceza geliyor Benfica-Fenerbahçe maçının 61. dakikasında oyundan alınan Valbuena, su şişesini yere atarak Cocu'ya tepki göstermişti. Yönetimin tecrübeli futbolcuya ceza vereceği öğrenildi.

5 Emre Akbaba: Transferin son gününe kadar beklerim Galatasaray'a transfer olmak için Başakşehir ve Fenerbahçe'yi reddeden Emre Akbaba, "Beklemek benim için sorun değil, zaten yıllarca bekledim" dedi.

6 Gomis: Maaş talebim farklı yerlere çekildi Yönetimden zam talebinde bulunan ancak beklediği cevabı alamayan Bafetimbi Gomis geri adım attı. Fransız golcü, "Galatasaray'da çok mutluyum" dedi.

7 Vida için son gün bugün İngiltere'de transfer dönemi bu gece kapanıyor. Adı Premier Lig ekipleriyle anılan Vida'nın satışı bugün de gerçekleşmezse Hırvat stoper kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.

8 Trabzonspor Özer Hurmacı'nın parasını ödedi Trabzonspor, Özer Hurmacı'ya olan 5 milyon 351 bin TL'lik borcu ödediğini açıkladı. Bordo mavililer, TFF'ye şikayet ederek kulübün lisans almasını engelleyen Hurmacı'yı sert bir dille de eleştirdi.

9 Courtois Real Madrid'de Real Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'i kadrosuna kattığını açıkladı.