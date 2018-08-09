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Beşiktaş-LASK Linz maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında LASK Linz'i ağırlayacak.

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Beşiktaş-LASK Linz maçının muhtemel 11'leri

B36 Torshavn'ı eleyerek bir üst tura yükselen Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımıyla karşı karşıya gelecek.

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Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak.

Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma D-Smart'tan yayımlanacak. 

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Tolga
Gökhan
Pepe
Roco
Caner
Lens
Tolgay
Medel
Adriano
Babel
Larin

LASK Linz

Schlager
Wostry
Ullmann
Ramsebner
Michorl
Trauner
Holland
Ranftl
Goignger
Frieser
Outabanjo

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