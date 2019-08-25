Beşiktaş, Lemina'yı kiralıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Medel'i Bologna'ya satıyor. Siyah-beyazlılar orta sahadaki boşluğu ise Lemina ile doldurmanın planlarını yapıyor.

AVCI'NIN LİSTESİNDE İLK SIRADA

Abdullah Avcı'nın gelişiyle tamamen pasa dayalı bir oyun anlayışını benimseyen Beşiktaş'ta yeni hedef sisteme son derece uyum sağlayacak olan Mario Lemina.

Deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda gündeme alınan futbolcu için kulübü Southampton'a kirala teklifi yapıldı.

Mario Lemina'nın tanıtım videosu - İZLE

Yüksek teknik kapasitesinin yanı sıra güçlü fiziğiyle de bilinen 25 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında 17 milyon euro karşılığında Juventus'tan Southampton'a transfer oldu.

Lemina, Premier Lig ekibinde 52 maçta oynadı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.