Beşiktaş, Lens'i verip Mahmut'u almak istiyor

Fenerbahçe'nin uzun süre almak için yoğun mesai harcadığı Mahmut Tekdemir için Beşiktaş devreye girdi.

LENS-MAHMUT TAKASI GÜNDEMDE

Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Abdullah Avcı, deneyimli oyuncunun alınmasını çok istiyor. 56 yaşındaki teknik adam, milli futbolcunun takıma büyük katkı sağlayacağını yönetime iletti.

Avcı, Mahmut Tekdemir'in transfer edildiği takdirde herhangi bir uyum sorunu yaşamayacağını da belirtti.

Beşiktaş, Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrası büyük umutlarla Sunderland'den 4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Jeremain Lens'ten bir türlü istediği verimi alamadı.

Siyah-beyazlı taraftarların istenmeyen adam ilan ettiği Lens için, Okan Buruk'un raporu önem taşıyor. Bu sezon Başakşehir'in başına geçen Buruk, Hollandalı oyuncunun alınmasına onay verirse takas gerçekleşecek. Beşiktaş, Mahmut için Lens'in yanı sıra bir miktar bonservis bedeli ödemeyi de kabul etti.

AVCI, MAHMUT TEKDEMİR'İ İSTİYOR

Abdullah Avcı, uzun yıllar Başakşehir'de beraber çalıştığı Mahmut'a çok güveniyor. Mahmut'u orta saha dışında zaman zaman stoper olarak da oynatan teknik adam, oyuncudan nasıl faydalanabileceğini çok iyi biliyor.

12 kez A Milli Takım forması giyen Mahmut, Ay-Yıldızlı Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de gözdesi olmayı başardı.