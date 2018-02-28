Beşiktaş, Lens'in satın alma opsiyonunu kullandı

Beşiktaş, Sunderland'den kiraladıkları Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSINDAN UZAK

Fenerbahçe'de kiralık olarak oynadığı dönemde göz dolduran Jeremain Lens, Beşiktaş Kulübü tarafından İngiliz ekibi Sunderland'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda bir türlü istenileni verememişti. Ancak Beşiktaş yönetimi Lens'in satın alma opsiyonunu kullanmayı tercih etti.

4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Siyah-beyazlılar, Hollandalı oyuncunun bonservisini almak için Sunderland'e 4 milyon 89 bin euro bedel daha ödedi.

Beşiktaş, Lens için sezon başında İngiliz ekibine 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

NE KADAR ÖDENECEK

Beşiktaş, sezon başında 5 yıllık anlaşmaya vardığı Lens'e, önümüzdeki 4 yıl için toplam 8,25 milyon euro garanti ücret verecek.

Jeremain Lens'e;

2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro,

2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro,

2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro,

2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecek.