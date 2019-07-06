Beşiktaş Lewis Holtby'nin peşinde

Boyd transferini bitiren Beşiktaş'ta gündem Alman orta saha oyuncusu Lewis Holtby.
Teknik direktör Abdullah Avcı, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcuyu Başakşehir'i çalıştırırken de istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR
Yönetime bir rapor veren tecrübeli teknik adam, Holtby'yi mutlaka kadroda görmek istediğini belirtti.
Oyuncunun menajeriyle görüşmeleri sürdüren siyah-beyazlı yönetimin transferde önemli yol kat ettiği öğrenildi.
Kariyeri boyunca Schalke 04, Tottenham ve Hamburg gibi önemli takımların formalarını giyen futbolcu, 10 ve 8 numara bölgelerinde forma giyiyor.