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Beşiktaş Lewis Holtby'nin peşinde

Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Hamburg’la sözleşmesi sona eren Lewis Holtby'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

| Haber Merkezi
Beşiktaş Lewis Holtby'nin peşinde
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Boyd transferini bitiren Beşiktaş'ta gündem Alman orta saha oyuncusu Lewis Holtby.

Teknik direktör Abdullah Avcı, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcuyu Başakşehir'i çalıştırırken de istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR

Yönetime bir rapor veren tecrübeli teknik adam, Holtby'yi mutlaka kadroda görmek istediğini belirtti.

Oyuncunun menajeriyle görüşmeleri sürdüren siyah-beyazlı yönetimin transferde önemli yol kat ettiği öğrenildi.

Kariyeri boyunca Schalke 04, Tottenham ve Hamburg gibi önemli takımların formalarını giyen futbolcu, 10 ve 8 numara bölgelerinde forma giyiyor.

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