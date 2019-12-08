Beşiktaş, Umut'un golüyle kazandı ikinci sıraya yerleşti

Süper Lig'in Sivasspor'la birlikte en formda takımı olan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı Umut Nayir'in 90+4'te attığı golle 3-2 yendi.

8 MAÇTA 22 PUAN TOPLADI

Siyah-beyazlılar böylece 6'da 6 yaparken, son 8 maçta da 22 puan toplamış oldu. Ligin 6. haftasında küme düşme potasında yer alan Kara Kartal, gösterdiği müthiş performansla rakiplerini geride bırakarak ikinci sıraya kadar tırmandı.

Ligde son yenilgisini Trabzonspor deplasmanında alan Beşiktaş, daha sonra çıktığı maçlarda Alanyaspor, Galatasaray, Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı yenerken, Ankaragücü ile de berabere kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Lider Sivasspor'un sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın sonucuna göre siyah-beyazlıların liderlik koltuğuna oturma şansı bulunuyor.

Öte yandan Beşiktaş taraftarları, siyah-beyazlı ekibin bu çıkışı sonrası ünlü The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme) filmine atıfta bulundu.

(Ligin 6. haftasındaki puan durumu)

(Ligin 14. haftasındaki puan durumu)