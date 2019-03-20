Beşiktaş Ljajic ve Kagawa'nın bonservisini alacak

Siyah-beyazlı takım, sezon başında kiraladığı Ljajic'in bonservisini almaya sıcak bakıyor. Gelecek sezon kadroda daralmaya gitmeye planlayan Beşiktaş, buna rağmen Ljajic'in yanı sıra Kagawa'yı da transfer edecek.

JAPONYA'DAKİ BAĞLANTILAR ETKİLİ OLDU

Fikret Orman, Ljajic'in bonservisini almak istediklerini daha önce açıklamıştı. Sırp futbolcudan memnun olduklarını ifade eden deneyimli futbol adamı, şartları zorlayacaklarını belirtmişti.

Ekonomik olarak küçülmeye gidecek olan Beşiktaş, Ljajic ya da Kagawa'dan birini kadroda tutmayı planlıyordu ancak gerek Japon futbolcunun performansı gerekse Japon pazarının siyah-beyazlı kulübe katkısı yönetimin fikrini değiştirdi.

Dortmund'dan kiralanan Japon oyuncu için kulübün yöneticileri ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planladıklarını kaydeden Orman, "Kagawa aradığımız kalitede ve karakterde bir oyuncu. Japonya projelerimiz için de çok uygun bir figür. Kalması için gereken neyse yapılacak." dedi.

Takımdaki kiralık isimlerden Ljajic'in Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade eden Orman daha önce şöyle konuşmuştu: "Ljajic kalmak istiyor, biz de aynı düşüncedeyiz. Ljajic'in bonservisini almayı düşünüyoruz. Yine de benim düşüncem, Ljajic'in kadroda kalmasından yana"