Beşiktaş, Ljajic'in bonservisini aldı

5

Bursa ve Erzurum'dan küme düşme kalksın önerisi

Bursaspor Başkanı Ali Ay ile Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, bu sezon küme düşmenin kaldırıp, ligin 20 ya da 21 takımla oynanması gerektiğini ifade ettiler.