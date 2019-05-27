Beşiktaş, Ljajic'in bonservisini aldı

Spor Toto Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, takım içi ilk tansferini gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, bu sezon kiralık olarak forma giyen Sırp futbolcu Adem Ljajic'in bonservisini aldı.
3 YIL DAHA BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, bu sezon başında 10 numaralı futbolcuyu İtalyan ekibi Torino'dan satın alma opisyonu ile kiralamıştı. Gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarın beğenisini toplayan Boşnak asıllı Sırp futbolcu, önümüzdeki 3 yıl daha Beşiktaş forması giyecek.
BONSERVİS BEDELİ 6.5 MİLYON EURO
BeINSports'un haberine göre, Beşiktaş Yönetimi 6.5 milyon euro karşılığında başarılı futbolcunun bonservisini aldı.
Adem Ljajic, bu sezon forma giydiği 32 resmi maçta 9 gol ve 14 asist kaydederek takımına önemli katkıda bulundu.