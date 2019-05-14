Beşiktaş Ljajic'in gol attığı maçlarda puan kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, kiralık oyuncusu Adem Ljajic'in gol attığı maçları kazandı.

Siyah-beyazlı takım, Ljajic'in fileleri havalandırdığı 8 karşılaşmayı galip tamamlayarak hanesine 24 puan yazdırdı.

Beşiktaş, Ljajic'in deplasmanda gol attığı 4 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurarken, Vodafone Park'ta da bu oyuncusunun gol bulduğu 4 mücadeleyi galibiyetle tamamladı.

SEZONUN İKİNCİ YARISINDA DAHA ETKİLİ OLDU

Adem Ljajic, özellikle sezonun ikinci yarısında daha etkili bir oyun sergiledi.

Süper Lig'in ilk yarısında biri penaltıdan olmak üzere sadece 2 gol bulabilen Ljajic, ikinci devrede ise 7 gole imza attı. Bunlardan birini penaltı atışından gole çeviren Sırbistan Milli Takımı oyuncusu, 6 gol daha kaydetti.

İKİNCİ YARIDA İSTİKRARLI

Ljajic, ligin ikinci yarısında daha istikrarlı bir oyun sergiledi.

İtalya'nın Torino takımından kiralanan siyah-beyazlı futbolcu, Süper Lig'de bu sezonun ilk 3 maçını kaçırırken, Bursaspor karşılaşmasında da yedekler arasında yer aldı. Sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında forma giyemeyen Ljajic, ilk yarıda 828 dakika süre aldı.

Ljajic, ligin ikinci yarısında ise sadece bir maçı kaçırdı. Sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde görev alamayan Ljajic, 14 karşılaşmada bin 219 dakika sahada kaldı.

Süper Lig'in ilk yarısında 414 dakikada bir gol atabilen Ljajic, ikinci devrede ise 174,1 dakikada bir fileleri havalandırmayı başardı.