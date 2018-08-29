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Beşiktaş Love'ı Bursa'ya kiraladı

Bursaspor, Beşiktaş'tan Vagner Love'ı kadrosuna kattı. Brezilyalı golcünün maaşının yarısını siyah-beyazlı ekip ödeyecek.

Beşiktaş Love'ı Bursa'ya kiraladı
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Transfer döneminin bitimine 2 gün kala Bursaspor'da hareketli günler yaşanıyor. Kaleci Harun Tekin'i Fenerbahçe'ye gönderen yeşil-beyazlılar, Beşiktaş'tan Vagner Love'ı kadrosuna kattı.

VAGNER LOVE İÇİN PRENSİPTE ANLAŞILDI

Bursaspor, hücum hattı için Vagner Love'ı transfer etti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşen Bursaspor Başkanı Ali Ay, deneyimli oyuncunun transferi noktasında prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-beyazlı kulübün, anlaşmadaki son pürüzleri gidermesinin ardından transferi açıklaması bekleniyor.

Sezon sonuna kadar Bursaspor’a kiralanacak olan Vagner Love'ın siyah-beyazlı kulüpten aldığı 2.2 milyon euroluk ücret yarı yarıya karşılanacak. Brezilyalı futbolcu ile yapılacak görüşmelerin ardından transfer resmiyet kazanacak.

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