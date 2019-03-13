Beşiktaş, Lucescu ve oğlu ile görüştü

Gelecek sezon için teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, henüz aradığı ismi bulamadı.

Siyah beyazlı yönetim, Şenol Güneş sonrası takımı emanet edeceği teknik adamı belirlemeye çalışırken, Romanya basını Razvan Lucescu'nun Beşiktaş ile görüştüğü iddiasında bulundu.

FİKRET ORMAN GELECEK SEZON İÇİN TEMATA BULUNDU

Romanya'da haftalık olarak yayın yapan Fanatik dergisinin haberine göre, Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Başkanı Fikret Orman, Mircea Lucescu ve oğlu Razvan Lucescu ile gelecek sezon için temaslarda bulundu.

İKİ İSME DE 2 MİLYON EURO VERECEK

Haberde, Mircea Lucescu'nun sportif direktör, oğlu Razvan'ın ise teknik direktör olarak Haziran ayında Beşiktaş'ta göreve başlayacağı, siyah-beyazlıların iki isimle yıllık 2 milyon eurodan ikişer yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Son 2 sezondur Yunanistan'ın PAOK takımını çalıştıran Razvan Lucescu'nun kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.