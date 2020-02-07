Beşiktaş, Lucescu'yla el sıkıştı

Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta gözler Mircea Lucescu'ya çevrildi.

Yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın ve altyapıdaki tüm departmanlara danışmanlık yapacak olan Rumen futbol adamıyla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

GAZİANTEP MAÇINA DAVET EDİLDİ

Futboldaki üst akıl olacak olan Luce'nin cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Gaziantep maçını izlemesi için Vodafone Park'a davet edildiği belirtildi.

İstanbul'da Başkan Ahmet Nur Çebi ile son bir görüşme yapacak olan 74 yaşındaki tecrübeli isim, siyah-beyazlıların geleceğini inşa etme konusunda önemli bir rol üstlenecek.

Çebi’nin uzun süredir göreve getirmek istediği Lucescu ile en kısa zamanda resmi imzaların atılacağı bildirildi.