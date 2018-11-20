Beşiktaş Lyonlu sağ bekin peşinde

Fransa Lig 1 ekibi Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael da Silva, Beşiktaş'ın radarında yer almaya devam ediyor.,

Geçen sezon da transferi kulübün gündemine gelen ancak son anda Lyon'da kalan 28 yaşındaki futbolcu için Kara Kartal'ın Chicharito'nun ardından Rafael transferini de bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.



Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakan deneyimli futbolcunun, kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.



Geçen sezon kulüpler görüşme halindeyken, "Yeni takımım Beşiktaş olabilir. Kulübümle anlaşmalarını bekliyorum" diyen Sambacı'nın, Kara Kartal'la ilgili olarak düşüncelerinin değişmediği öğrenildi.

TRANSFERDE RAKİBİ VAR

İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre ise; La Liga ekibi Valencia, Rafael için transfer girişiminde bulunacak.



Sezon sonunda Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan Rafael, bu sezon 12 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.