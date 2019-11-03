Beşiktaş maçı Albayrak'ı fıtık etti

Galatasaray'ın deneyimli ikinci başkanı Abdurrrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş'a 1-0 yenildiği derbi sırasında yaşadığı bir kaza sonrası boyun fıtığı oldu.

SİNİRLENDİ, FITIK OLDU

Sporx'in haberine göre, Beşiktaş derbisini seyrederken bir pozisyona çok heyecanlanan ve ani bir reaksiyon veren Abdurrahim Albayrak, o an boynunda bir ağrı hissetti.

Ağrının geçmemesi üzerine doktora giden Albayrak'a yapılan kontrollerin ardından boyun fıtığı teşhisi kondu. Abdurrahim Albayrak'ın boyun fıtığı ağrısının bel ağrılarına da neden olduğu öğrenildi.

Galatasaray yöneticisi Albayrak, önümüzdeki günlerde boyun fıtığı nedeniyle operasyon geçirecek.