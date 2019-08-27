Beşiktaş, Maia'yla anlaştı

Garry Medel'i Bologna'ya satan Beşiktaş, 6 numara pozisyonunu Thiago Maia ile doldurdu.

1 YIL KİRALANACAK

Siyah-beyazlı ekip, Fransa'nın Lille takımında forma giyen 22 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak. Maia'nın satın alma opsiyonu ise 10 milyon euro olacak.

Hem ekonomik hem de genç oyunculara yönelen Beşiktaş, Maia ile orta sahasını güçlendirdi. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadroya katılan oyuncu için kısa süre içinde resmi açıklama yapılacak.

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Lille, Maia'yı 2017 yılında 14.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etti.

Brezilyalı orta saha, geçen yıl Fransız ekibiyle 27 maça çıkarken 1 asist yaptı.