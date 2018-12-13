Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Vodafone Park'ta yapılacak maç saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti, Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
I Grubu'nda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı. 7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip oynanacak karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak.
Grubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa, Vagner Love
Malmö'nün 11'i: Johan Dahlin, Behrang, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Bengtsson, Antonsson, Nielsen, Andreas Vindheim, Markus Rosenberg