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Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek.

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
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Beşiktaş-Malmö - CANLI SKOR

Vodafone Park'ta yapılacak maç saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti, Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

I Grubu'nda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı. 7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip oynanacak karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak.

Grubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa, Vagner Love

Malmö'nün 11'i: Johan Dahlin, Behrang, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Bengtsson, Antonsson, Nielsen, Andreas Vindheim, Markus Rosenberg

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