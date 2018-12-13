Beşiktaş-Malmö maçı muhtemel 11'leri

Vodafone Park'ta yapılacak maç saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti, Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
1 PUAN BİZE YETİYOR
I Grubu'nda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı. 7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip oynanacak karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak. Grubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Mustafa
Malmö: Dahlin, Safari, Bengtsson, Nielsen, Vindheim, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Christansen, Rosenberg