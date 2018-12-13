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Beşiktaş-Malmö maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek.

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Vodafone Park'ta yapılacak maç saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti, Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

1 PUAN BİZE YETİYOR

I Grubu'nda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı. 7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip oynanacak karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak. Grubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Mustafa

Malmö: Dahlin, Safari, Bengtsson, Nielsen, Vindheim, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Christansen, Rosenberg

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