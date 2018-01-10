Beşiktaş Mandzukic'e teklif yaptı

Rekor bir bedelle Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Kanadalı Cyle Larin'den sonra bir golcü daha almak için çalışıyor.

JUVENTUS MANDZUKİC'İ BIRAKMIYOR

İtalyan Tuttomercatoweb'in haberine göre Beşiktaş yeniden Hırvat golcüyü transfer etmek istiyor. Yaz transfer döneminde de Juventus'a teklif yapan siyah-beyazlı ekip, Cenk'in satılmasıyla yeniden İtalyan ekibinin kapısını çaldı ancak olumsuz yanıt aldı.

Beşiktaş'ın Mandzukic'e olan ilgisini son transfer Vida da gizlememişti. Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan yıldız golcü için "Ben de Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' demek istiyorum" ifadelerini kullanmış ancak transferin gerçekleşme ihtimalinin de düşük olduğunu belirtmişti.

Juventus'un Mandzukic'i takımda tutmak istemesinden dolayı Beşiktaş, bu transferi şimdilik askıya aldı.