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Beşiktaş Marco Fabian'ı transfer ediyor

Uzun süredir 10 numara arayışı içinde olan Beşiktaş yönetimi, Eintracht Frankfurt forması giyen Marco Fabian'ı görüşme yapmak için İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş Marco Fabian'ı transfer ediyor
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Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, 10 numara boşluğunu Bundesliga'dan doldurmaya çok yaklaştı.

GİZLİCE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Hürriyet'in haberine göre Eintracht Frankfurt forması giyen Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian, Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

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MEKSİKA'DAN FRANKFURT'A

40 kez Meksika Milli Takımı formasını giyen ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2016'da 3.7 milyon euroya Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

GEÇEN SEZON SAKATLIK SORUNU YAŞADI

Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.

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