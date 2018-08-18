Beşiktaş Marco Fabian'ı transfer ediyor

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, 10 numara boşluğunu Bundesliga'dan doldurmaya çok yaklaştı.
GİZLİCE İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Hürriyet'in haberine göre Eintracht Frankfurt forması giyen Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian, Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın istediği Marco Fabian'ın şık golleri - İZLE
MEKSİKA'DAN FRANKFURT'A
40 kez Meksika Milli Takımı formasını giyen ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2016'da 3.7 milyon euroya Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.
GEÇEN SEZON SAKATLIK SORUNU YAŞADI
Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.