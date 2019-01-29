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Beşiktaş, Marsilya'dan Clinton N'Jie'yi istiyor

Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın kanat oyuncusu N'Jie'yi kadrosuna katmak için teklifini yaptı.

Beşiktaş, Marsilya'dan Clinton N'Jie'yi istiyor
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Beşiktaş, Ocak ayı transfer döneminin son günleri yaklaşırken atağa kaltı.

Clinton N'Jie'nin golleri - VİDEO

Babel'le yollarını ayıran Beşiktaş Yönetimi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın yıldız oyuncusu Clinton N'Jie'ye talip oldu.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

BİPSpor'un haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Clinton N'jie için Marsilya'ya sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu.

KANATTA GÖREV YAPACAK

Ara transfer döneminde Ryan Babel'i Fulham'a gönderen siyah-beyazlılar, yıldız ismi bu bölgede kullanmayı planlıyor.

Kamerunlu yıldız N'Jie, bu sezon Marsilya'da 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol attı ve 325 dakika sahada kaldı.

Sporda günün önemli gelişmeleri VİDEO


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