Beşiktaş, Marsilya'dan Clinton N'Jie'yi istiyor

Beşiktaş, Ocak ayı transfer döneminin son günleri yaklaşırken atağa kaltı.
Clinton N'Jie'nin golleri - VİDEO
Babel'le yollarını ayıran Beşiktaş Yönetimi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın yıldız oyuncusu Clinton N'Jie'ye talip oldu.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
BİPSpor'un haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Clinton N'jie için Marsilya'ya sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu.
KANATTA GÖREV YAPACAK
Ara transfer döneminde Ryan Babel'i Fulham'a gönderen siyah-beyazlılar, yıldız ismi bu bölgede kullanmayı planlıyor.
Kamerunlu yıldız N'Jie, bu sezon Marsilya'da 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol attı ve 325 dakika sahada kaldı.
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