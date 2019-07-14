Beşiktaş, Medel'i verip Hugo'yu alacak

Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda stoper bölgesine Vitor Hugo'yu almak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fiorentina'ya transfer olmak isteyen Medel'i, bu transfer için kullanmaya karar verdi.

MEDEL İÇİN PARA ARTI VİTOR HUGO

İtalyan ekibi, Şilili orta sahayı kadrosuna katmak için teklifte bulunmuştu. Önerilen bonservis bedelini yetersiz bulan siyah-beyazlılar, Fiorentina'ya yeni bir teklif sundu.

Beşiktaş, Fiorentina'dan Medel için 5 milyon euro ve Abdullah Avcı'nın alınmasını istediği Vitor Hugo'yu kiralık olarak istedi.

Brezilyalı stoperin de Kara Kartal'a sıcak baktığı ifade edilirken, Mor Menekşeler pazarlıkta bu parayı biraz daha aşağıya çekmeye çalışıyor.

1.87'lik Brezilyalı savunmacı geçen sezon Serie A'da 30, kupada ise 3 maçta Fiorentina forması giyerken 2 de gol atmayı başardı.

Beşiktaş bu transferi bitirirse, hem sık sık sorun çıkaran Medel'den kurtulacak hem de Avcı'nın istediği Vitor Hugo'yu almış olacak.