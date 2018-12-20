Beşiktaş Medhi Benatia'nın peşinde

Devre arası transfer döneminde mutlaka bir stoper bir de golcü alacak olan Beşiktaş'ta, Pepe'nin yerine düşünülen isim belli oldu.

SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTECEK

İtalyan devi Juventus’ta forma giyen Medhi Benatia’nın Kartal’ın listesinde olduğu öğrenildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Juventus’la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Faslı stoperin kiralık olarak kadroya katılması için çalışmalar başlatıldı.

FORVETE 2 ADAY

Diğer taraftan ara transfer döneminde kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Beşiktaş’ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Rusya’da Grozny forması giyen 26 yaşındaki Senegalli Ablaye Mbengue ile Atletico Madrid’in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic için çalışmalar başladı.

Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner’in bizzat yürüttüğü çalışmalarda Mbengue ismi bir adım önde. Geçen sezonlarda da Beşiktaş’ın gündemine giren Senegalli oyuncu, kulübü Akhmat Grozny ile sözleşme yenileyince transferinden vazgeçilmişti.

Bu sezon 14 maçta 2 gol atan Mbengue’nin, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı, Umut Güner’in bu transferi düşük bir bonservis ücretiyle bitirmeye çalıştığı öğrenildi. Beşiktaş’ta forma giymek istediği öğrenilen 26 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş’in de kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Kartal’ın listesine giren diğer isim olan Nikola Kalinic’in transferi ise biraz daha zor görünüyor. Hırvat golcü için Atletico Madrid kiralama teklifine sıcak bakmasa da bu konuda çalışmalar devam ediyor. Piyasa değeri 14 milyon avro olan Kalinic’in bonservisinin alınması Beşiktaş açısından mümkün görünmüyor.