Beşiktaş, Mensah için Kayseri ile anlaşamadı

Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Mensah'ı kadrosuna katmak istiyor.

Dün, sarı-kırmızılı takımın başkanı Berna Gözbaşı, siyah-beyazlı ekiple görüştüklerini ancak şimdilik anlaşamadıklarını açıklamıştı. Kayserispor'un reddettiği teklif ortaya çıktı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Bülent Bölükbaşı ile siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları masaya oturdu.

Beşiktaş, Mensah'a karşılık 3 futbolcuyu kiralık olarak önerirken, oyuncunun kalan bonservis taksitlerini de ödemeyi teklif etti.

Ancak siyah-beyazlılar kiralık gönderilecek oyuncular için oynama garantisi ve futbolcuların maaşlarının Kayserispor tarafından ödenmesi istedi. Kayserispor bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Kayserispor'un takımdan ayrılmak isteyen Mensah için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Öte yandan Ganalı futbolcuyu Galatasaray'ın da istediği ifade ediliyor.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mensah için şu açıklamaları yapmıştı: "Mensah için kabul edebileceğim bir teklif yok. Buna Beşiktaş da dahil. Mensah bana 'annem' diyor. Oğlumu ucuza kapatmaya çalışıp fesih bekleyenler boşa beklemesin."