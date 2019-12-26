Beşiktaş: Mensah'la ilgilenmiyoruz

Mevcut futbolcuların performanslarından memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Onyekuru başta olmak üzere eski futbolcuların geri alınmasını istedi.

Fenerbahçe'de yıllardır yedek kulübesine hapsolan, sezon başında da takımda kalmak için ücretinde indiriem giden Alper Potuk'a Kayserispor talip oldu.

Adı Galatasaray ile anılan Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı "Aslan Kral" paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.

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Çin'de yeni yabancı oyuncu kuralları açıklandı

Çin Futbol Federasyonu, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili değişikliğe giderek kulüplerin sahada en fazla 4 futbolcu bulundurabileceğini ve maaşların 3 milyon eurodan fazla olmaması gerektiğini duyurdu.