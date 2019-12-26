Beşiktaş: Mensah'la ilgilenmiyoruz

Lig sonuncusu Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Mensah'ın adı bir süredir Beşiktaş'la anılıyordu.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, siyah-beyazlı kulüple görüştüklerini doğrulamıştı.
Ancak Beşiktaş Kulübü, bir açıklama yaparak 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmediklerini duyurdu.
İşte yapılan açıklama:
Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah’ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK