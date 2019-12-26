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Beşiktaş: Mensah'la ilgilenmiyoruz

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geçtiğimiz günlerde "Mensah'ın transferi için Beşiktaş'la görüşüyoruz" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak siyah-beyazlı kulüpten konu hakkında yalanlama geldi.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş: Mensah'la ilgilenmiyoruz

Lig sonuncusu Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Mensah'ın adı bir süredir Beşiktaş'la anılıyordu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, siyah-beyazlı kulüple görüştüklerini doğrulamıştı.

Ancak Beşiktaş Kulübü, bir açıklama yaparak 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmediklerini duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah’ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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