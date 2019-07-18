Beşiktaş, Miguel Trauco'yu istiyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro takviyelerine devam eden siyah-beyazlılar, Boyd'u resmen açıklamıştı. Deneyimli stoper Vitor Hugo'yla da imza aşamasına gelen Beşiktaş, sol bek pozisyonu için ise Perulu Trauco'yu alıyor.
FİLİPE LUİS OLMADI, TRAUCO GELECEK
Atletico Madrid'le sözleşmesi sona eren Filipe Luis'i gündemine alan Kartal, Brezilyalı oyuncunun yüksek maaş istemesi üzerine transferden vazgeçti.
Ekonomik isimlere yönelen siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyen 27 yaşındaki oyuncu için teklif yaptı.
Yıl sonunda sözleşmesi bitecek olan Perulu oyuncudan para kazanmak isteyen Flamengo'nun transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.
Öte yandan Filipe Luis'e Flamengo'nun talip olduğu ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Trauco'nun siyah-beyazlı takıma gelmesinin önünün açılacağı öğrenildi.
Öte yandan dün bir röportaj veren Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, "Bomba bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.