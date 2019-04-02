Beşiktaş, milli stoperleri istiyor

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmaya takviye yapmak için Ömer Toprak ve Kaan Ayhan'ı gündemine aldı.

ÖMER VE KAAN'LA SAVUNMA SORUNU ÇÖZÜLECEK

Siyah-beyazlı ekip şampiyonluk yarışından uzaklaşsa da Devler Ligi için iddiasını sürdürüyor. Yeniden yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi.

Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan gösterdiği performansla Milli Takım'ın da değişilmezleri arasına girdi. Kaan Ayhan'ın hem stoper hem de sağ bek pozisyonunda oynaması büyük bir avantaj olarak görülüyor.

Beşiktaş Yönetimi, 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Kaan'ın yanı sıra Ömer Toprak için de girişimde bulunacak. Bu sezon ligde şu ana kadar 34 gol yiyen siyah-beyazlı ekibin savunmasını değiştirmeyi planlayan yönetim, hem Kaan'ı hem de Ömer'i alacak.

Dortmund'dan ayrılmak isteyen Ömer Toprak, bu sezon sadece 12 resmi maçta görev aldı.