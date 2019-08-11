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Beşiktaş, Mirin'i Amiens'e kiraladı

Beşiktaş devre arası transfer ettiği stoper Isimat Mirin'i 2 yıllığına Fransız ekibi Amiens'a kiraladı.

Beşiktaş, Mirin'i Amiens'e kiraladı
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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı.

Yönetim kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrılmasına karar verilen Nicolas Isimat Mirin’i Fransa Ligue 1 ekibi Amiens’e 2 yıllığına kiraladı.

2 YIL FRANSA'DA OYNAYACAK

Siyah-beyazlılar Fransız futbolcuyu, geçen sezonun devre arasında PSV Eindhoven’dan kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş'ın Panathiaikos ile 2-2 berabere kaldığı maçta 90 dakika görev yapan Mirin, geçen sezon siyah-beyazlılarla 14 maça çıktı.

Beşiktaş daha önce Adriano, Kagawa(Kiralık), Mustafa Pektemek, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Cyle Larin ile yollarını ayrımıştı.

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