1 Mesut Özil'e saldırı olayında 2 Türk yakalandı İngiliz basını, Mesut Özil'in Londra'da uğradığı bıçaklı saldırıya yönelik 2 Türk'ün gözaltına alındığını yazdı.

2 Galatasaray'ın gündemindeki alternatif golcü Yunan golcü Kostas Mitroglou ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, Blessing Eleke'yi transfer etmek için harekete geçti.

3 Sabri Sarıoğlu: Galatasaray verdiği sözü tutmadı Spor yazarı Attila Gökçe, Galatasaray'ın Sabri Sarıoğlu'na transfer sözü verdiği ancak daha sonra sözünde durmadığını ifade etti.

4 Fenerbahçe'nin son Kolarov teklifi Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Kolarov için Roma 4 milyon euro talep ediyor. Sarı-lacivertlilerin son teklifi ise 2 milyon euro.

5 Beşiktaş, Mirin'i Amiens'e kiraladı Beşiktaş devre arası transfer ettiği stoper Isimat Mirin'i 2 yıllığına Fransız ekibi Amiens'a kiraladı.

6 Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı UFC'de karşı karşıya gelen iki dövüşçüden Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı.

7 Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda ikinci oldu Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ikincilik kupası aldı.

8 Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor Fener'i yendi Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 21. Cumhuriyet Kupası'nda, gülen taraf ev sahibi Sivasspor oldu.

9 Zanka Fenerbahçe'ye transfer oldu Sarı lacivertli kulüp Danimarkalı stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.