Beşiktaş, Mirin'i Amiens'e kiraladı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı.
Yönetim kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrılmasına karar verilen Nicolas Isimat Mirin’i Fransa Ligue 1 ekibi Amiens’e 2 yıllığına kiraladı.
2 YIL FRANSA'DA OYNAYACAK
Siyah-beyazlılar Fransız futbolcuyu, geçen sezonun devre arasında PSV Eindhoven’dan kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş'ın Panathiaikos ile 2-2 berabere kaldığı maçta 90 dakika görev yapan Mirin, geçen sezon siyah-beyazlılarla 14 maça çıktı.
Beşiktaş daha önce Adriano, Kagawa(Kiralık), Mustafa Pektemek, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Cyle Larin ile yollarını ayrımıştı.