Beşiktaş Mirin'le yollarını ayırıyor

Adriano, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile yollar ayrılan Beşiktaş yönetimi, bir ismin daha biletini kesti.

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim, performansı eleştiri konusu olan Isimat Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı.

Siyah-beyazlı idareciler, geçen sezon devre arasında PSV Eindhoven'dan kadroya katılan Fransız stopere "Kulüp bul" talimatı verdi.

EVİNİ BOŞALTIYOR

Mirin'in evini boşaltmaya başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda A

YENİ TAKIMI FRANSA'DAN

Öte yandan Fransız basını, 27 yaşındaki futbolcunun Ligue 1 ekiplerinden Amiens ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.