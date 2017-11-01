Beşiktaş ilk kez puan kaybetti

Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında Beşiktaş sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk etti.

MONACO'NUN GOLÜ SON DAKİKADA GELDİ

Gruptan çıkma yolunda son derece kritik olan maça temsilcimiz iyi başlayan taraf oldu. Beşiktaş önde baskı kurarken, Monaco oyunu kendi sahasında kabul etti.

İlk 45 dakikadaki tek golü Monaco attı. Ceza sahası üzerinde topla buluşan Lopes, sol ayak içiyle yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelerimize gönderdi.

LOPES'E CENK'LE CEVAP VERDİK

İkinci yarıya da hızlı başlayan temsilcimiz Beşiktaş maça dengeyi getiren golü erken buldu. Ceza sahasında rakibini geçtikten sonra yerde kalan Quaresma siyah-beyazlı ekibe penaltı kazandırdı. 53. dakikada topun başına geçen Cenk Tosun, skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin geri kalan dakikalarından başka gol olmadı ve maçın büyük bölümünde üstün oynayan temsilcimiz Beşiktaş, Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

LEİPZİG PORTO'YU YENERSE TUR ATLIYORUZ

Beşiktaş sahasında Monaco'yla 1-1 berabere kalarak puanı 10'a çıkardı, Fransız ekibi ise 2 puana yükseldi. Grubun diğer maçı TSİ 22:45'te başlayacak ve 4 puanlı Leipzig'in 3 puanlı Porto'yu yenmesi halinde Beşiktaş adını son 16 turuna yazdıracak.