Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider tamamlayan siyah-beyazlı ekibin son 16 turunda eşleşmesi muhtemel rakipleri kesinleşti.
TEMSİLCİMİZİ GÜÇLÜ RAKİPLER BEKLİYOR
Beşiktaş, gruplarını ikinci sırada bitiren 7 takımdan biriyle eşleşecek. Statü gereği aynı gruptan çıkan takımlar eşleşemediği için siyah-beyazlı ekibimiz, kendi grubunda bulunan Porto'yla eşleşmeyecek.
Beşiktaş'ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri; Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Basel, Sevilla ve Shakhtar Donetsk oldu.
AYNI ÜLKE TAKIMLARI EŞLEŞMİYOR
Şampiyonlar Ligi'nde kurallar gereği kurada aynı gruptan çıkan takımlar ve aynı ülkenin takımları eşleşemiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde grup liderleri; Manchester United, PSG, Roma, Barcelona, Liverpool, Manchester City, BEŞİKTAŞ, Tottenham
Şampiyonlar Ligi'nde grup ikincileri; Basel, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Porto, Real Madrid
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları