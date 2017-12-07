Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna lider olarak çıkan temsilcimiz Beşiktaş'ın 7 muhtemel rakibi belli oldu.

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, Muslera'nın Beşiktaş derbisinde yediği hatalı golden dolayı eleştirilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, sarı-lacivertli taraftarlar ile Twitter üzerinden bir söyleşi gerçekleştirdi.

Giuliano: Fenerbahçe Türkiye'nin büyük bir kulübü

5

Muslera'dan derbi yorumu: Hata yaptım

Beşiktaş maçında hatalar yaptığını söyleyen Muslera, "Bir sonraki derbiyi ben kazandıracağım" dedi.