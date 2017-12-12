Beşiktaş, Münih deplasmanına taraftar götürmeyecek

Geçtiğimiz sezon UEFA'dan aldığı bir yıl ertelemeli men cezasını göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmana taraftar götürmeme uygulamasını Bayern Münih maçında da sürdürecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş, 20 Şubat 2018'de eşleşmenin Almanya deplasmanında oynanacak ilk maçına taraftar götürülmeyeceğini bildirdi.

AA

TARAFTARA 4 DİLDE MESAJ

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca paylaşılan mesajda, taraftarlara bu yönde bir organizasyon yapılmaması yönünde uyarıda bulunularak, şu görüşlere yer verildi: "Değerli taraftarlarımız, Bayern Münih ile 20 Şubat'ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçımızı izlemek için taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek Allianz Arena'ya gitmemelerini önemle rica ederiz."