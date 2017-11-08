Beşiktaş Mustafa Pektemek'i kiralayacak

Beşiktaş'ta devre arasında hareketli saatler yaşanacak. Geçen sezon Başakşehir formasıyla hayata geri dönen Mustafa Pektemek, bu sezon ise teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle 3'üncü forvet olarak takımda tutulmuştu.

KİRALIK GÖNDERİLECEK

Fakat geride kalan 11 haftada sadece Trabzon maçında 1 dakika forma giyen tecrübeli golcü devre arasında kiralık olarak gönderilmesi için yönetime başvurduğu ifade edildi. Güneş'in de bu talebe sıcak baktığı belirtildi.

TÖRE'NİN HASRETİ SONA ERİYOR

Sezon başı kampında dizinden sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin 4 aylık futbol hasreti sona ermek üzere.

Sakatlığı tamamen geçen Töre'nin hazır hale geldiği, Milli maç arasında takımla çalışacağı belirtildi. Töre ilk yarının sonuna kadar forma giyemeyecek. Nedeni ise TFF'ye sezon başında verilen listede adının yer almaması. Devre arası transfer döneminin ardından adı listeye eklenecek olan Gökhan Töre, böylece ligin ikinci yarısında forma giyebilecek.