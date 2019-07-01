Beşiktaş, Narsingh'le anlaştı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peş peşe transfer açıklamasından sonra gözler Beşiktaş'a çevrildi. Boyd'la anlaşan siyah-beyazlılar, Narsingh'e de imza attıracak.
SÖZLEŞME 3 YILLIK OLACAK
İngiltere Championship ekiplerinden Swanse City'le olan sözleşmesi sonra eren ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş'a transfer oluyor.
Siyah-beyazlıların 3 yıllık anlaşmaya vardığı deneyimli futbolcu, hafta içi İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak. Hollandalı oyuncunun gelişiyle birlikte, Abdullah Avcı'nın kafasındaki hücum hattı da oluşmuş olacak.
BOYD-NARSİNGH-BURAK YILMAZ
Gelecek sezon Burak Yılmaz, Avcı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Forvette birinci tercih olan milli golcüye, Boyd ve Narsingh kanatlardan destek olacak.
Geçen sezonun devre arasında Ankaragücü'nde kiralık oynayan Amerikalı Boyd'la anlaşan siyah-beyazlılar, futbolcunun kulübü Guimares'le son pürüzleri konuşuyor.
Portekiz Kulübü, 24 yaşındaki oyuncusu için 3 milyon euro bonservis bedeli isterken, Beşiktaş'ın teklifi 2 milyon euro. Tarafların yakın zamanda anlaşmaya varması bekleniyor.
İki futbolcunun resmi olarak transfer edilmesinden sonra Beşiktaş'ın hücum hattı, Narsingh, Boyd ve Burak Yılmaz şeklinde olacak.