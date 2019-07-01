1 Caner Erkin, Fenerbahçe'nin listesinde Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynayan Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Caner Erkin'in, yeniden sarı-lacivertlilere dönebileceği iddia edildi.

2 Beşiktaş, Narsingh'le anlaştı Beşiktaş, Swansea ile sözleşmesi sona eren Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh'le el sıkıştı.

3 Lazio, Dorukhan'ın peşini bırakmıyor Lazio, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ü transfer etmek istiyor. İlk olarak 5 milyon euro öneren İtalyanların, teklifi 8 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenildi.

4 Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralıyor Max Kruse'u transfer eden Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'le anlaştı.

5 John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu Trabzonspor, John Obi Mikel'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Obi Mikel, yıllık sabit 1,5 milyon euro kazanacak.

6 Ozan Kabak Schalke'de Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, 15 milyon euro karşılığında Schalke 04 ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

7 Faslı çocuklar milli maçı telefondan takip etti Faslı çocuklar, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Fas Milli Takımı'nın Fildişi Sahilleri'ni 1-0 yendiği karşılaşmayı büyük zorluklar içerisinde takip etti.

8 Necip Uysal'ın atış pozu Askerliğini bitiren Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, kısa bir tatilin ardından siyah-beyazlı takımın sezon başı kampına katılacak.

9 Ozornwafor kiralık olarak gönderilecek Galatasaray'ın 20 yaşındaki yeni transferi Ozornwafor, gelişim göstermesi için başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek.