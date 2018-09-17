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Beşiktaş, Negredo'nun sözleşmesini feshetti

Geçtiğimiz sezonun başında 35 gol atacağını iddia eden Negredo, beklentileri karşılayamayınca takımdan gönderildi.

Beşiktaş, Negredo'nun sözleşmesini feshetti
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Beşiktaş'ta Negredo dönemi sona erdi. Siyah-beyazlı ekip İspanyol golcüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

AL NASR'A TRANSFER OLACAK

Dün Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'la transfer görüşmesi yapmak için Dubai'ye giden Negredo'yla yollar ayrıldı.

BeIN Sports'un haberine göre Negredo'nun bonservisi konusu henüz rakam belli değilken, golcü futbolcunun Beşiktaş'tan alacaklarından vazgeçtiği ifade edildi. Kısa süre içinde siyah-beyazlı takımdan açıklama gelmesi bekleniyor.

35 GOL ATARIM DEDİ, BAŞARILI OLAMADI

Beşiktaş'a imza attığı törende kaç gol atacağıyla ilgili sorulan bir soruya, "35 gol atarım" şeklinde iddialı bir cevap veren Negredo, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 9 gol atabildi.

Negredo'dan canlı yayında 35 gol atarım sözü

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