Beşiktaş Negredo'yu mahkemeye verebilir

Beşiktaşlı Negredo'nun Al Nasr'a transferi gittikçe karmaşık bir hal almaya başladı. Siyah-beyazlı ekibin resmi siteden teklif almadık açıklaması yapmasına rağmen Negredo dün Dubai'ye gitti.

PARAYI GETİRMEZSE BEŞİKTAŞ MAHKEMEYE VERECEK

Beşiktaş cephesinin, "Negredo'nun transferinden haberimiz yok" açıklamasının ardından transferde belirsizlik sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, bu akşam 17.00'de yapılacak antrenmana kadar istenilen şartlarda transferin gerçekleşmemesi durumunda Negredo'nun mahkemeye verileceğini açıkladı.

Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Negredo'nun transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı, ''Negredo'ya gitmesi için onay vermedik. Kendisi bugün sağlık kontrolünden geçmek için gitmiş. Haberimiz olduktan sonra A takım idari işler sorumlusu Erdinç Gültekin'i gönderdik ve imza beyannamesi aldık. İstediğimiz şartlarda bu transfer sonuçlanırsa bu iş biter ama aksi durumda hukuki yollara başvuracağız. Saat 17:00'deki idmana kadar vakti var. Aksi durumda üzerimize düşeni yaparız"

Beşiktaş Kulüp görevlisi Erdinç Gültekin havalimanına giderek, Negredo’ya izinsiz olarak transfer görüşmesi yapmaya gittiğini bildiren bir evrak imzalattı.

