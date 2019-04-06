Beşiktaş, Nikola Vlasic'i transfer etmek istiyor

Gelecek sezon ekonomik olarak kadroda küçülmeye gidecek olan Beşiktaş, genç ve maliyeti az oyunculara yöneliyor. Oyuncu taramaya devam eden siyah-beyazlı ekibin scoutları Rusya'da Nikola Vlasic'i izledi.

"BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ VAR"

CSKA'da kiralık oynayan Everton'ın oyuncusu Nikola Vlasic'i takibe alan siyah-beyazlılar, Moskova'nın Ufa ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı takip etti. CSKA Moskova Başkanı Yevgeny Giner, Beşiktaş'ın Vlasic'i izlediğini doğruladı.

Sporx'in haberine göre, "Nikola Vlasic ile Beşiktaş'ın ilgilendiği bana söylendi. Beşiktaş'ın transfer için bir ilgisi var, daha fazla bir şey söylemem" açıklamasını yaptı.

Yeni sezonda orta sahayı yenilemeyi düşünen Beşiktaş'ın Vlasic için Everton'a kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor. Orta sahada forma giyen 21 yaşındaki Hırvat oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 8 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi.

2017'de Hajduk Split'ten 10 milyon 800 bin euroya gelen Nikola Vlasic, CSKA Moskova'da yeniden kendini bulmuştu. Vlasic, CSKA'da 20 maç 10 numarada, 4 maç da sağ kanatta görev aldı.