Beşiktaş, N'Sakala ile anlaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmaları adına kullanan Beşiktaş, önceliği bu sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculara vermişti.

Kulübü Alanyaspor ile kontratı bu sezon sona erecek olan N'Sakala da bu doğrultuda siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden biriydi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Kartal'ın, bu transferde mutlu sona ulaştığı öğrenildi...

Beşiktaşlı yöneticiler, Kongolu futbolcu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. N'Sakala'nın senelik 800 bin euro maaşa "Evet" dediği öğrenilirken, imzaların sezonun tamamlanmasının ardından atılacağı da belirtildi.

120 MAÇTA FORMA GİYDİ

Aynı zamanda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da eski öğrencisi olan 29 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor'da 3 sezonda 120 maça çıkarken 7 asistlik katkı yaptı.

''BEŞİKTAŞ İYİ BİR FUTBOLCU TRANSFER ETTİ''

Öte yandan bir dönem Alanyaspor'un başında olan teknik direktör Mesut Bakkal, geçtiğimiz gün konuk olduğu Radyospor'da konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Bakkal, "N'Sakala antrenman disiplini ve kişilik olarak muazzam bir futbolcu. Beşiktaş çok iyi transfer yaptı. N'Sakala, Sergen Yalçın ile de birlikte Alanya'da çalıştı. N'Sakala, Sergen Yalçın'ın da istediği bir isimdi. N'Sakala'nın Beşiktaş'ta performansını artıracağını düşünüyorum. Beşiktaş, iyi bir futbolcuyu transfer etti." ifadelerini kullandı.