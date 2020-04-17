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Beşiktaş, N'Sakala ile görüşüyor

Rebocho ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen sol bek Fabrice N'Sakala'yı gündemine aldı.

| Haber Merkezi
Beşiktaş, N'Sakala ile görüşüyor
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine sol bek bölgesine takviye yapma kararı aldı.

Rebocho ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, Yalçın'ın Alanyaspor'dan öğrencisi olan Fabrice N'Sakala'yla görüşmelere başladı.

GELMEK İSTİYOR

Alanya ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kongolu futbolcunun da Kartal'a gelmek istediği öğrenildi.

1 ASİST YAPABİLDİ

Bu sezon ligde ve kupada toplam 27 maçta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, 1 asist yapabildi.

Tecrübeli futbolcu daha önce Troyes ve Anderlecht gibi takımların formalarını giymişti.

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