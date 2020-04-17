Beşiktaş, N'Sakala ile görüşüyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine sol bek bölgesine takviye yapma kararı aldı.
Rebocho ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, Yalçın'ın Alanyaspor'dan öğrencisi olan Fabrice N'Sakala'yla görüşmelere başladı.
GELMEK İSTİYOR
Alanya ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kongolu futbolcunun da Kartal'a gelmek istediği öğrenildi.
1 ASİST YAPABİLDİ
Bu sezon ligde ve kupada toplam 27 maçta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, 1 asist yapabildi.
Tecrübeli futbolcu daha önce Troyes ve Anderlecht gibi takımların formalarını giymişti.