Beşiktaş, N'Sakala'yı transfer ediyor

Karantina döneminde yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Sergen Yalçın, futbol komitesine 42 isimlik bir liste sundu.

Küçük yaşta kazma tutmayı ve bahçe bellemeyi öğrendiğini belirten Abdülkadir Ömür, köy işlerini çok sevdiğini söyledi.

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Erol Bulut: Yaşın hiçbir önemi yok

Adı Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, büyük takım çalıştırmak için genç olduğu yönündeki eleştirileri yanıtladı. Bulut, "Ne zaman hazır olacağım, 65 yaşında mı?" dedi.