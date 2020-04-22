Beşiktaş, N'Sakala'yı transfer ediyor

Önümüzdeki sezon Rebocho ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş yönetimi, sol bek bölgesine alacağı oyuncuyu buldu.
Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Alanyaspor'da top koşturan N'Sakala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Kartal'ın, Kongolu futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
4 yıldır Alanya ekibinde forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek.
ANDERLECHT'TE OYNADI
Tecrübeli futbolcu, daha önce Troyes ve Anderlecht gibi takımların formalarını giymişti.