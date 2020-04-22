Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş, N'Sakala'yı transfer ediyor

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi N'Sakala'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Önümüzdeki sezon Rebocho ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş yönetimi, sol bek bölgesine alacağı oyuncuyu buldu.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Alanyaspor'da top koşturan N'Sakala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Kartal'ın, Kongolu futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

4 yıldır Alanya ekibinde forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek.

ANDERLECHT'TE OYNADI

Tecrübeli futbolcu, daha önce Troyes ve Anderlecht gibi takımların formalarını giymişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM