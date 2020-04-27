Beşiktaş, Nurullah Aslan'dan vazgeçmiyor

Yeni sezonda Loris Karius ile yola devam etmeyeceği kesinleşen Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada kaleci arayışlarını sürdürüyor.

Samsunspor'un 22 yaşındaki kalecisi Nurullah Aslan'ı renklerine katmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Karadeniz ekibiyle görüşmelere başlamıştı.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Beşiktaş'ın ilk teklifini, ''Biz de üst lige çıkmak için çırpınıyoruz, Nurullah'a ihtiyacımız var.'' diyerek reddeden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sonrasında ise 22 yaşındaki kaleci için siyah-beyazlılardan 6 milyon euro istemişti.

Bunun üzerine bir süre geriye çekilen Beşiktaş, yeni bir teklif hazırladı.

YENİDEN MASAYA OTURULACAK

Siyah-beyazlı yönetim, Nurullah için biri kiralık olmak üzere iki oyuncu, uygun bir bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay önerdi.

Tarafların en kısa zamanda, yeniden pazarlık masasına oturması bekleniyor.

28 MAÇTA 11 GOL YEDİ

2019 yılından bu yana Samsunspor forması giyen 2.02 boyundaki Nurullah Aslan, bu sezon 28 maçta görev alırken, bunların 20'sinde rakiplere gol izni vermedi ve sadece 11 gol yedi.

22 yaşındaki kalecinin, Samsun ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



