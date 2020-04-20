Beşiktaş ve F.Bahçe Nurullah'ın peşinde

Yeni sezonda Loris Karius ile yollarını ayıracağı bilinen Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların, Samsunspor'un 22 yaşındaki genç kalecisi Nurullah Aslan ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, konuyla ilgili ortacizgi.com'a açıklamalar yaptı.

''ÇEBİ İLE TESADÜFEN KONUŞTUK''

Çebi ile telefonda tesadüfen görüştüğünü belirten Yıldırım, ''Eski bir dostum olan TFF Başkanvekili Servet Yardımcı’yı aramıştım. Başkan Ahmet Nur Çebi de yanındaydı. Servet Yardımcı ile konuştuktan sonra yanında Ahmet Nur Çebi olduğunu söyledi. ‘Merhaba demek ister misin?’ dedi. Ben de tabii ki dedim ve konu öyle çıktı.'' dedi.

''NURULLAH'I BİZE VERİR MİSİNİZ?''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, kalecileri Nurullah Aslan'ı istediğini belirten Yüksel Yıldırım, ''Başkan da ‘Sizin çok iyi bir kaleciniz var. Onu bize verir misiniz?’ dedi. Ben de ‘Başkanım çok sağ olun ama veremeyiz. Biz de Süper Lig’e çıkmak için çırpınıyoruz. Kaleciye ihtiyacımız var. İleride satma noktasına gelirsek o gün konuşuruz’ dedim.'' ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DE İSTİYOR"

Çebi'nin, Aslan'ı transfer etmeyi çok istediğini belirttiğini söyleyen Yıldırım, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''O da ‘Tamam o zaman, satacağınız zaman Beşiktaş ile kontağa geçerseniz çok seviniriz. Kalecinizi çok istiyoruz’ dedi. Fenerbahçe de istiyor. Kalecimiz daha çok genç. Anlaşma sağlandığı şeklinde haberler yapmasınlar, ayıp oluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bu telefon görüşmemiz cumartesi günü oldu ve şansa gerçekleşti.''

28 MAÇTA 11 GOL YEDİ

2019 yılından bu yana Samsunspor forması giyen 2.02 boyundaki Nurullah Aslan, bu sezon 28 maçta görev alırken, bunların 20'sinde rakiplere gol izni vermedi ve sadece 11 gol yedi.

22 yaşındaki kalecinin, Samsun ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.